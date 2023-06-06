Писатель Константин Образцов объяснил интерес читателей к роману Толстого «Война и мир»

Писатель Константин Образцов прокомментировал интерес россиян к классической литературе, в частности к роману Л.Н. Толстого «Война и мир».

Об этом автор рассказал RT, отреагировав на недавнюю новость о том, что, по данным сервиса «Литрес», роман «Война и мир» стал самым популярным у россиян произведением классической литературы за прошедший год.

По мнению Образцова, российских читателей привлекает творчество Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского из-за актуальности освещённых авторами тем.

«Особый читательский интерес к творчеству двух великих русских писателей-философов, Толстого и Достоевского, маркирует чрезвычайную актуальность размышлений о смысле жизни, об особом русском историческом пути и о роли личности в истории», — пояснил Константин Образцов.

Писатель также отметил, что в русской классической литературе в целом есть две основные темы — поиск смысла человеческого бытия, а также поиск национальной идентичности и ответа на вопрос об уникальности культуры страны.

Ранее в сети вышло шоу «Образцовое чтение» Константина Образцова.