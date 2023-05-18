Влияние литературной классики на современность: в сети стартовало шоу «Образцовое чтение» Константина Образцова

Новое авторское шоу писателя Константина Образцова «Образцовое чтение», посвящённое анализу классической литературы и форм её взаимодействия с современной культурой, стартовало в сети. В первом выпуске проекта рассказывается о произведении «Песнь о Нибелунгах» и его отражении в немецкой культуре XIX—XX веков, влиянии на идеологию Третьего рейха и идею национальной исключительности нацистской Германии. Всего запланировано 20 эпизодов шоу.

В четверг, 18 мая, в сети вышел первый выпуск нового авторского шоу российского писателя-фантаста Константина Образцова («Молот ведьм», «Красные цепи», «Единая теория всего») — «Образцовое чтение». В рамках проекта автор разбирает классические произведения литературы, объясняя их связь с историческими событиями. Анализ наиболее ярких моментов текстов дополняется короткими хореографическими постановками и анимационными вставками, акцентирующими внимание зрителя на нужных деталях.

Каждая серия шоу будет посвящена отдельному произведению и его разбору с подробными разъяснениями и трактовками с точки зрения культурного кода, социального подтекста и системы ценностей.

Первый выпуск «Образцового чтения» посвящён «Песни о Нибелунгах» и её воздействию на становление идеологии Третьего рейха и мышления немецкого общества в начале XX века.

Через цитирование и объяснение смысла текста Образцов заостряет внимание зрителя на персонажах «Песни...», их поступках и, что важнее, трактовке этих поступков с точки зрения средневековых современников и их потомков. Зачитывая фрагменты произведения, писатель подробно разъясняет, что стоит за той или иной частью текста, приводя исторические справки и сравнения.

Одной из центральных линий, разбираемых ведущим, оказывается история Хагена — персонажа, чьим умом, душой и преданностью сюзерену восхищается автор «Песни о Нибелунгах».

Лейтмотив истории Хагена, с точки зрения современного человека, — подлое убийство героя Зигфрида, однако Образцов указывает на разницу в современной морали и морали того исторического периода, когда создавалось произведение (конец XII — начало XIII века). Ведущий уточняет, что принципы чести Хагена и его современников были довольно гибкими: «Вассальная преданность и вообще преданность королю гораздо выше соображений дружбы, любви, данных слов. Это вообще самое высшее, что есть в системе моральных ценностей «Песни о Нибелунгах».

Предатель, вор и убийца ребёнка, Хаген оказывается наиболее важным и восхваляемым персонажем эпоса, поскольку, по словам Образцова, на его примере видно, как «героизм подменяет собой систему моральных ценностей».

«Если он герой, то ему всё можно... Его верность, его преданность своим королям искупает любые совершённые им злодейства», — говорит литератор.

Примерно три четверти программы автор посвящает разбору и анализу текста эпоса, а затем переключается на его влияние на современную или околосовременную культуру.

Образцов рассказывает о возрождении интереса к «Песни о Нибелунгах» в Европе и Германии на рубеже XVIII—XIX веков — сначала со стороны немецких романтиков, которые дали вторую жизнь германскому эпосу, потом, в начале XX века, уже со стороны движения «Фёлькише», возникшего в результате развития и радикализации немецкого национализма и национального романтизма. Ведущий подчёркивает, что вдохновение германским эпосом и его эстетикой не могло пройти бесследно, не принося вслед за собой систему ценностей оригинала.

«Немецкие романтики, Вагнер, «Фёлькише» разбудили Хагена. И Хаген развернулся как надо», — подчёркивает Образцов.

Этическая сторона германского эпоса стала управлять поведением немецкого общества на всех его уровнях.

«Вдруг в один момент вся нация узнала, что они — наследники древних героев. И что их героизм отменяет любые другие моральные ценности. Что самое главное — это верность, преданность и честь. И вот уже на рукоятках новых «мечей» новых зловещих «рыцарей» — членов СС — появляется надпись «Моя честь зовётся верность», под которым безусловно подписался бы Хаген — храбрейший из мужей... вот так древние легенды иногда откликаются через тысячелетия», — выстраивает логическую цепочку Образцов.

«Образцовое чтение» — это увлекательное шоу, любопытное углом подачи материала и потенциально интересное как поклонникам литературы, так и любителям истории. Даже если зритель не знаком с конкретным произведением, автор довольно подробно и увлекательно рассказывает о ключевых событиях и героях, а также о контексте — хронологическом и социальном — литературного труда.

В следующих выпусках «Образцового чтения» ведущий расскажет о том, откуда черпает образы популярная культура, на какой круг ада Данте поместил «насильников над естеством» и о многом другом.