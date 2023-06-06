У четвёртой части «Капитана Америка» сменился подзаголовок
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Об этом сообщила Marvel Studios в Twitter-аккаунте.
Предыдущим подзаголовком ленты была фраза New World Order («Новый мировой порядок»).
Мировая премьера фильма «Капитан Америка: О дивный новый мир» запланирована на 1 мая 2024 года. Режиссёром картины стал Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда»).
Роли в фильме исполнят Харрисон Форд, Себастиан Стэн, Лив Тайлер, Роза Салазар, Колби Лопес, Энтони Маки (новый Капитан Америка) и другие артисты.
Ранее стало известно, что начались съёмки первого сериала «Уральских пельменей».