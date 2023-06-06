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Начались съёмки первого сериала «Уральских пельменей»

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В Екатеринбурге идут съёмки проекта юмористического коллектива «Уральские пельмени» — сериала «Мама будет против».
Начались съёмки первого сериала «Уральских пельменей»
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в центре сюжета окажется работающий в магазине грузчик Николай. По его вине клиентка Наталья получает небольшую травму. Её мама, испытывая неприязнь к грузчику по личным причинам, решает подать на магазин в суд. Чтобы не остаться без работы и задобрить женщину, Николай начинает оказывать знаки внимания Наталье.

Маму сыграет Дмитрий Брекоткин. Центральные роли также исполнят Роман Постовалов, Сергей Ершов и Ксения Корнева.

«История родилась из миниатюры про семью, которая очень полюбилась зрителям. Мы написали вторую, третью... И сейчас в нашей концертной программе около сорока сюжетов про эту семейку. В какой-то момент мы даже подумали: «А почему бы не перенести это со сцены на экран?» — говорит Сергей Ершов.

Ранее был анонсирован сериал по вселенной «Последнего богатыря».

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