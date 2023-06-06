Фестиваль «ПётрФест» пройдёт 8 июня в Петербурге

Фестиваль «ПётрФест» состоится 8 июня в парке «Озеро Долгое» в Санкт-Петербурге. Он посвящён дню рождения Петра I и 320-летию города.

Об этом сообщили в СПб ГБУ «Приморский культурный центр».

В частности, запланирован большой концерт, который откроет шоу барабанщиц. Оркестр исполнит мелодии, связанные с Петербургом.

Также программа включает выступление кавер-группы и хореографических и вокальных коллективов города.

«Всех любителей рукоделия мастера научат вырезать фигурки из дерева и рисовать портрет Петра. Для любителей активностей будут работать весёлые аттракционы — можно будет сразиться в игре в мега-дженгу, а также повеселиться, глядя в кривые зеркала», — отмечается в сообщении.

Завершит фестиваль огненное шоу.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.