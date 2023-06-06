Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фестиваль «ПётрФест» пройдёт 8 июня в Петербурге

Короткая ссылка
Фестиваль «ПётрФест» состоится 8 июня в парке «Озеро Долгое» в Санкт-Петербурге. Он посвящён дню рождения Петра I и 320-летию города.
Фестиваль «ПётрФест» пройдёт 8 июня в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СПб ГБУ «Приморский культурный центр».

В частности, запланирован большой концерт, который откроет шоу барабанщиц. Оркестр исполнит мелодии, связанные с Петербургом.

Также программа включает выступление кавер-группы и хореографических и вокальных коллективов города.

«Всех любителей рукоделия мастера научат вырезать фигурки из дерева и рисовать портрет Петра. Для любителей активностей будут работать весёлые аттракционы — можно будет сразиться в игре в мега-дженгу, а также повеселиться, глядя в кривые зеркала», — отмечается в сообщении.

Завершит фестиваль огненное шоу.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить