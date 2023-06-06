Спортсмен Кокляев посоветовал новичкам соблюдать умеренную интенсивность тренировок

Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев рассказал, о каких правилах стоит помнить в преддверии первой тренировки в спортзале.

Прежде всего, надо проконсультироваться в врачом на предмет допустимых нагрузок с учётом индивидуальных особенностей или наличия хронических заболеваний, сообщил эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Для регулярных тренировок достаточно выбрать удобные и комфортные вещи, тратиться сразу на дорогую экипировку вовсе не обязательно, отметил Кокляев.

Начинающему спортсмену необходимо определить цель занятий: увеличить силу, развить выносливость, изменить вес или нарастить мышечную массу.

«Многие ошибочно полагают: чем интенсивнее тренироваться, тем быстрее можно достичь результата, поэтому пропадают в зале каждый день. Хороший результат — это, безусловно, труд, однако ежедневные тренировки способствуют тому, что мышцы не успевают восстановиться», — подчеркнул специалист, отметив, что такой темп может привести к выгоранию.

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