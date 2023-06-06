Нутрициолог Арзамасцев отметил пользу яблок для пожилых людей

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о полезных свойствах яблок. По его словам, они обладают общеукрепляющим действием и помогают поддерживать уровень железа в крови.

«Как общеукрепляющее средство для иммунитета яблоки тоже можно употреблять. Они не содержат в себе избытка сахаров, если мы говорим о кисло-сладких или кислых яблоках», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, яблоки также способны улучшить работу ЖКТ, поскольку содержат много клетчатки и пектинов.

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