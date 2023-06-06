Ростовский эколог Брыканов предупредил об активности малярийных комаров по ночам
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«Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что через укус комара человек заболевает малярией. Эта болезнь больше характерна для тропиков, комар заносит вирус через свою слюну», — прокомментировал эксперт для rostovgazeta.ru.
Некоторые комары являются переносчиками другого опасного заболевания — жёлтой лихорадки. Эти насекомые в основном активны днём, тогда как комары-переносчики малярии, напротив, активны ночью, отметил Брыканов.
Он посоветовал, выходя на улицу в вечернее время, закрывать открытые участки тела.
Ранее кандидат биологических наук заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.