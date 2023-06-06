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В Новосибирске отремонтировали многоквартирный дом 1938 года

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В Новосибирске отремонтировали многоквартирный дом — памятник архитектуры 1938 года постройки.
В Новосибирске отремонтировали многоквартирный дом 1938 года
  • РИА Новости

Здание располагается в Железнодорожном районе города по адресу: ул. Омская, 89, сообщает Сиб.фм.

Специалисты, в частности, восстановили балясины по первоначальным образцам, а также вернули зданию первозданный цвет фасада.

Дом отремонтировали в рамках реализации Региональной программы капремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в рамках городской программы «Мой район» на нескольких улицах проведут работы по благоустройству в формате «от дома до дома».

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