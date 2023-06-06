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В России разработали профстандарт для лесопатологов

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Минтруд разработал профессиональный стандарт для российских лесопатологов — специалистов в области здоровья лесных насаждений. Соответствующий проект ведомства опубликовали на портале проектов правовых нормативных актов.
В России разработали профстандарт для лесопатологов
  • Gettyimages.ru

Проект стандарта устанавливает требования к техникам-лесопатологам, инженерам-лесопатологам, ведущим инженерам.

Согласно документу, лесопатологи должны иметь навык работы в лесу изолированно и без средств связи, уметь ориентироваться на местности, а также разбираться в геодезии, лесной энтомологии и дендрологии, пишет «Парламентская газета».

Уточняется, что лесопатологи следят за санитарным состоянием леса, выявляют болезни деревьев, знают всё о насекомых-вредителях, а также решают, как защитить насаждения.

Ранее НСН сообщала, что Московская область, Москва и Костромская область возглавили список российских регионов по числу обращений из-за укусов клещей.

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