Диетолог Кривошеева: обезжиренные продукты могут быть вредны из-за добавок
- РИА Новости
«Прежде чем есть обезжиренную пищу, убедитесь, что продукт не содержит сахара или добавок и что он на самом деле содержит меньше калорий, чем обычная версия. Также проверьте размер порции», — сказала она в беседе с Life.ru.
По её словам, иногда лучше съесть одну порцию более сытной полножирной пищи и избежать лишних калорий и сахара в обезжиренной версии.
Кроме того, эксперт посоветовала употреблять больше овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых блюд.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.