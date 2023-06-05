Диетолог Кривошеева: обезжиренные продукты могут быть вредны из-за добавок

Врач эндокринолог-диетолог КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» и ММЦ «МЕДСИ на Мичуринском проспекте» Анна Кривошеева заявила, что обезжиренные продукты могут быть вредны для здоровья, и увлекаться ими нежелательно.

«Прежде чем есть обезжиренную пищу, убедитесь, что продукт не содержит сахара или добавок и что он на самом деле содержит меньше калорий, чем обычная версия. Также проверьте размер порции», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, иногда лучше съесть одну порцию более сытной полножирной пищи и избежать лишних калорий и сахара в обезжиренной версии.

Кроме того, эксперт посоветовала употреблять больше овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых блюд.

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