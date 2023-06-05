Диетолог Соломатина посоветовала не употреблять хлеб на ночь

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употреблять хлеб на ночь нежелательно, так как это может привести к набору лишнего веса.

«Конечно, хлеб желательно не есть вечером, а тем более на ночь, поскольку с этим продуктом мы получаем углеводы — энергию, которую надо расходовать. Ночью мы не активны, потому что спим. Если энергия не расходуется, она будет откладываться в жир», — пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».

По её словам, вечером будет вреден даже цельнозерновой хлеб.

Как считает Соломатина, лучше всего есть хлеб утром и в обед.

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