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В Подмосковье протестируют систему распознавания домашних животных с использованием ИИ

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В Московской области протестируют систему распознавания домашних животных с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
В Подмосковье протестируют систему распознавания домашних животных с использованием ИИ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

«Разработчик системы распознавания лиц выпустил первую версию системы распознавания домашних животных и готовится к её тестированию. Среди пилотных регионов будет и Московская область. Этим летом мы планируем начать использовать искусственный интеллект для отслеживания собак без владельцев», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В будущем разработку могут использовать для поиска потерявшихся домашних питомцев.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградском зоопарке завершилась реставрация вольера для манулов.

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