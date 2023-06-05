В Подмосковье протестируют систему распознавания домашних животных с использованием ИИ
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
«Разработчик системы распознавания лиц выпустил первую версию системы распознавания домашних животных и готовится к её тестированию. Среди пилотных регионов будет и Московская область. Этим летом мы планируем начать использовать искусственный интеллект для отслеживания собак без владельцев», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
В будущем разработку могут использовать для поиска потерявшихся домашних питомцев.
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