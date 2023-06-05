В Санкт-Петербурге представят документальный фильм со «звуком атома»

В Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня состоится премьера документальной ленты Atom Sound, главным героем которой стал обладатель Grammy диджей Imanbek.

Как сообщает пресс-служба AtomSound, в ленте идёт речь об энергии звука, недоступного человеческому уху в повседневной жизни и окружающего людей повсюду, а также о том, как он влияет на настроение, мироощущение и даже на принятие каких-либо решений.

Музыкант Imanbek решил попытаться записать то, что в обычной жизни не слышно. С помощью специального микрофона диджей зафиксировал вибрации в реакторе, преобразовал их в так называемый звук атома, после чего создал трек.

«Мне, как музыкальному продюсеру, важно понимать научную, теоретическую часть своей работы. Многие музыканты создают на вдохновении, но за вдохновением стоит и наука — гармоника, акустика. Можно сказать, что вдохновение — это тоже своего рода наука. Как говорится: любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Мы как раз и попробуем исследовать эту магию в фильме», — цитирует слова Imanbek пресс-служба.

Помимо премьеры ленты, на ПМЭФ-2023 пройдёт пресс-конференция «Звуки атома: Музыка в неочевидном», в ходе которой авторы фильма и его главный герой подробнее расскажут о картине и уникальности её темы.

Также гости смогут посетить концерт диджея в пространстве Roof Place.

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