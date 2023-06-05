Новый сезон концертов «Музыка летом» открывается в Ижевске

Новый сезон концертов «Музыка летом» открывается в понедельник, 5 июня, в Ижевске. Среди участников — ведущие оркестры и ансамбли региона.

Об этом сообщает udm-info.ru.

В частности, во вторник, 6 июня, одной из площадок фестиваля станет парк имени Кирова, где можно будет послушать песни и романсы на стихи Александра Пушкина в исполнении Академической хоровой капеллы Удмуртии.

В ротонде у Арсенала 7 июня выступит ансамбль «Танок». На 11 июня запланирован концерт оркестра народных инструментов «Золотая мелодия» в Сарапуле.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.