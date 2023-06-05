В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за усиления порывов ветра

В Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за усиления порывов ветра, которые могут достигать 15 м/с.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба правительства города. «С 13 часов до 21 часа 5 июня на теppитории Санкт-Петеpбуpга объявлен «жёлтый» уpовень опасности из-за сильного ветpа поpывами до 15 м/с», — сказано в сообщении. Отмечается, что «жёлтый» уровень означает потенциально опасную погоду. 4 июня сообщалось, что администрация города Армавира в Краснодарском крае ввела режим ЧС из-за проливного дождя.