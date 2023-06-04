Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Армавире в Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за ливней

Короткая ссылка
Администрация города Армавира в Краснодарском крае ввела режим ЧС из-за проливного дождя.
В Армавире в Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за ливней
  • РИА Новости

«В Армавире введён режим ЧС. Такое решение принял сегодня оперативный штаб», — сообщается в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что в Армавире по улице Шоссейной будет полностью перекрыто движение автотранспорта от железнодорожного переезда до предприятия «Армавиргортранс».

Кроме того, изменится работа общественного транспорта.

Движение автотранспорта по улице Советской Армии от улицы Краснодарской до улицы Пожарского перекрыто, но общественный транспорт на данном участке продолжает работу в штатном режиме.

2 июня местные жители сообщили о смерче в Самарской области, где МЧС объявило штормовое предупреждение.

3 июня подпорная стена у Каменного моста обрушилась в Воронеже из-за ливней и шквалистого ветра.

Кроме того, смерч наблюдается в районе села Бариновка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить