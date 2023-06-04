В Армавире в Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за ливней

Администрация города Армавира в Краснодарском крае ввела режим ЧС из-за проливного дождя.

«В Армавире введён режим ЧС. Такое решение принял сегодня оперативный штаб», — сообщается в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что в Армавире по улице Шоссейной будет полностью перекрыто движение автотранспорта от железнодорожного переезда до предприятия «Армавиргортранс».

Кроме того, изменится работа общественного транспорта.

Движение автотранспорта по улице Советской Армии от улицы Краснодарской до улицы Пожарского перекрыто, но общественный транспорт на данном участке продолжает работу в штатном режиме.

2 июня местные жители сообщили о смерче в Самарской области, где МЧС объявило штормовое предупреждение.

3 июня подпорная стена у Каменного моста обрушилась в Воронеже из-за ливней и шквалистого ветра.

Кроме того, смерч наблюдается в районе села Бариновка.