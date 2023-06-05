В Александринском театре назначен новый главный режиссёр

В Национальном драматическом театре России (Александринском театре) сменился главный режиссёр. Вместо Николая Рощина пост займёт Никита Кобелев.

Как сообщает ТАСС, о принятом решении сообщил художественный руководитель театра Валерий Фокин в ходе заседания худсовета.

По словам Фокина, к Никите Кобелеву очень хорошо относятся члены труппы.

«Он поставил на Новой сцене спектакль «Тварь», который с успехом прошёл на гастролях в Москве и с аншлагами идёт у нас. Следующей его работой в Александринке будет спектакль по роману Льва Толстого «Воскресение», — пояснил народный артист России.

Фокин отметил, что в театре хотели привлечь к руководству талантливого профессионала с организаторскими навыками — это был один из главных критериев в выборе кандидата на пост главного режиссёра.

Никите Кобелеву 36 лет. С 2017 по 2021 год Кобелев преподавал в Российском институте театрального искусства — ГИТИС, а также около десяти лет служил в Московском академическом театре имени В. Маяковского.

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