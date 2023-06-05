В подмосковном Клину с 23 июня по 2 июля пройдёт фестиваль искусств имени Чайковского

IX Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского состоится в городском округе Клин с 23 июня по 2 июля 2023 года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Клин.

Отмечается, что художественным руководителем фестиваля выступит народный артист СССР Юрий Башмет.

В мероприятии примут участие ведущие музыкальные и драматические театры России, оперные и балетные артисты, звёзды академического и джазового искусства.

Ранее стало известно, что в Ижевске (Удмуртия) с 1 июня по 31 августа пройдёт фестиваль «Музыка летом», который завершит 85-й, юбилейный, филармонический сезон.