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В подмосковном Клину с 23 июня по 2 июля пройдёт фестиваль искусств имени Чайковского

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IX Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского состоится в городском округе Клин с 23 июня по 2 июля 2023 года.
В подмосковном Клину с 23 июня по 2 июля пройдёт фестиваль искусств имени Чайковского
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Клин.

Отмечается, что художественным руководителем фестиваля выступит народный артист СССР Юрий Башмет. 

В мероприятии примут участие ведущие музыкальные и драматические театры России, оперные и балетные артисты, звёзды академического и джазового искусства.

Ранее стало известно, что в Ижевске (Удмуртия) с 1 июня по 31 августа пройдёт фестиваль «Музыка летом», который завершит 85-й, юбилейный, филармонический сезон.

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