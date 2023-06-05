Во Франции продлили выставку о российском хореографе Юрии Григоровиче по просьбе посетителей.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Экспозиция «Большой балет Юрия Григоровича» стартовала в апреле, её посетили более четырёх тысяч человек.

На ней представлены кадры сцен из популярных постановок балетмейстера, а также работы фотохудожника Большого театра Михаила Логвинова.

«Рада, что проект имеет такой огромный успех. Это говорит о том, что французская публика проявляет большой интерес к русскому балету и нашему богатому культурному наследию», — написала Любимова.

Экспозицию о Юрии Григоровиче можно будет посетить до конца июня в Российском духовно-культурном православном центре при посольстве России в Париже.

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