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В Минвостокразвития допустили открытие филиала Гнесинки на Сахалине

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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что филиалы школы-студии МХАТ и музыкального училища имени Гнесиных могут открыться в регионах.
В Минвостокразвития допустили открытие филиала Гнесинки на Сахалине
  • РИА Новости

«За ГИТИС регионы Дальнего Востока ещё борются. Дополнительно обсуждаем открытие Гнесинки на Сахалине. Обсуждаем открытие филиала школы-студии МХАТ во Владивостоке», — сообщил Чекунков в интервью «Российской газете».

Министр напомнил, что филиал ВГИК откроется в Хабаровске, Щукинское училище — в Чите.

По его словам, в настоящее время практически каждый регион Дальнего Востока работает над созданием новых культурных и образовательных пространств. Этому способствует программа «Приоритет-2030», заключил министр.

Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России.

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