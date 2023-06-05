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В Татарстане в седьмой раз продлили штормовое предупреждение

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В Татарстане в седьмой раз с начала весны продлили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Оно продлится с 6 по 12 июня.
В Татарстане в седьмой раз продлили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Местами в республике сохранится высокая пожароопасность, местами — чрезвычайная.

Также стало известно, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России. С 6 по 13 июня местами возможна пожароопасность четвёртого и пятого класса.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в ряде регионов России.

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