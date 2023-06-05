В Татарстане в седьмой раз продлили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Местами в республике сохранится высокая пожароопасность, местами — чрезвычайная.
Также стало известно, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России. С 6 по 13 июня местами возможна пожароопасность четвёртого и пятого класса.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в ряде регионов России.