В Татарстане в седьмой раз продлили штормовое предупреждение

В Татарстане в седьмой раз с начала весны продлили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Оно продлится с 6 по 12 июня.

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Местами в республике сохранится высокая пожароопасность, местами — чрезвычайная. Также стало известно, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России. С 6 по 13 июня местами возможна пожароопасность четвёртого и пятого класса. Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в ряде регионов России.