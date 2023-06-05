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Синоптик Шувалов рассказал о погоде на неделе в разных регионах России

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что потепление в средней полосе России будет наступать постепенно.
Синоптик Шувалов рассказал о погоде на неделе в разных регионах России
  • РИА Новости

«Уже в понедельник-вторник будет +17...+19 °С, начиная со среды — +21...+23 °С. Это, конечно, ещё не дотягивает до климатической нормы, но уже гораздо приятнее», — поделился метеоролог в беседе с телеканалом «360».

При этом в Новосибирске, Кемерове, Барнауле, Красноярске пока сохранится сильнейшая жара с рекордными температурами. К примеру, в Новосибирске ожидается до +35...+37 °С в тени.

В некоторых регионах, например в Свердловской и Тюменской областях, период жаркой погоды постепенно подходит к концу. Вместо 30-градусной жары там в ближайшие дни температура опустится до +15...+20 °С.

На Кубани и Ставрополье малооблачная погода сохранится ещё в течение трёх-четырёх дней, затем повысится до +24...+29 °С, отметил Шувалов.

Ранее столичное отделение МЧС опубликовало штормовое предупреждение о ночных заморозках в Москве 4 и 5 июня.

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