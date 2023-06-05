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Синоптик Шувалов спрогнозировал прохладную погоду в Петербурге в ближайшие дни

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Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. По его словам, неделя в городе будет не слишком тёплой.
Синоптик Шувалов спрогнозировал прохладную погоду в Петербурге в ближайшие дни
  • РИА Новости

В беседе с «МК в Питере» Шувалов заявил, что в городе ожидается северо-западный, западный ветер 5 м/с. Температура воздуха днём — до +19 °С. В среду и пятницу возможны непродолжительные дожди.

Также стало известно, что в Краснодарском крае до 7 июня возможен сильный дождь с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 23 м/с, передаёт «Кубань 24».

В ряде районов на юго-востоке региона ожидается подъём уровня воды в реках и водотоках.

«Мы настоятельно рекомендуем не терять бдительность, беречь своё имущество и следить за новостями погоды», — отмечается в сообщении Краснодарского ЦГМС.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области по состоянию на 5 июня специалисты зафиксировали десять лесных пожаров, семь из них локализованы.

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