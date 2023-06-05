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В Тюменской области действует десять природных пожаров

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В Тюменской области по состоянию на 5 июня специалисты зафиксировали десять лесных пожаров, семь из них локализованы.
В Тюменской области действует десять природных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные областного департамента лесного комплекса. Вплоть до 6—7 июня практически во всех зонах (кроме Уватской) действует пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная степень).

Наряду с этим ГУ МЧС России по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение, которое будет действовать 5 июня. Об этом информирует tagilcity.ru.

Так, в регионе прогнозируются осадки в виде сильных дождей, града и гроз, а также шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в ряде регионов России.

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