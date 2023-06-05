В Челябинской области продлили штормовое предупреждение на 6 июня

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение на вторник, 6 июня. В регионе ожидаются шквальный ветер, грозы и град.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр. По прогнозу, ночью и днём порывы ветра могут достигать 25 м/с и более.

«При этом и 6, и 7 июня на Южном Урале сохранится аномальная жара до +36 °С и выше. Среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на семь и более градусов», — отмечается в сообщении.

Наряду с этим стало известно, что с 6 по 13 июня в Удмуртии сохраняется пожароопасность лесов пятого класса, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Так, в республике запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор, проводить огневые работы в лесах и на личных участках.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в ряде регионов России.