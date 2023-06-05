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Проект бесплатных тренировок «Мой спортивный район» стартовал в столице

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В Москве сообщили о запуске очередного сезона проекта бесплатных тренировок «Мой спортивный район».
Проект бесплатных тренировок «Мой спортивный район» стартовал в столице
  • Gettyimages.ru

Тренировки организуют во всех столичных районах, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Для москвичей работают 44 площадки. На них проведут бесплатные тренировки по роллер-спорту, бадминтону, волейболу, настольному теннису, баскетболу, а также по фитнесу и другим видам активности.

Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открываются павильоны «Здоровая Москва».

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