Проект бесплатных тренировок «Мой спортивный район» стартовал в столице

В Москве сообщили о запуске очередного сезона проекта бесплатных тренировок «Мой спортивный район».

Тренировки организуют во всех столичных районах, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Для москвичей работают 44 площадки. На них проведут бесплатные тренировки по роллер-спорту, бадминтону, волейболу, настольному теннису, баскетболу, а также по фитнесу и другим видам активности.

Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открываются павильоны «Здоровая Москва».