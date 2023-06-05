«Ъ»: россияне стали чаще ходить на трибьют-концерты

В России вырос спрос на концерты музыкальных групп-трибьютов, творчество которых посвящено одному исполнителю или коллективу.

По данным газеты «Коммерсантъ», с начала года по май количество мероприятий возросло на 95%, а спрос на билеты составил 155%, несмотря на увеличение стоимости (средняя сумма — до 4,3 тыс. рублей).

Если в 2022 году было проведено только 122 события в сегменте, то с начала 2023-го состоялись либо были анонсированы 135 мероприятий, наибольшее число которых пришлось на март — 44 концерта.

Спрос на подобные мероприятия растёт, поскольку они «дают возможность услышать живое исполнение любимых зарубежных хитов или играют на ностальгии», считает директор по контенту «Яндекс.Афиши» Энрико Мазавришвили.

Ранее сообщалось, что концерт Земфиры* в Ташкенте отменили.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.