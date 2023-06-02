В Ташкенте отменили концерт Земфиры
- РИА Новости
«Приносим извинения за то, что объявили концерт преждевременно, нам не удалось достичь договорённости с организаторами. Все средства за приобретённые ранее билеты будут возвращены», — сообщила она в своём Telegram-канале.
Ранее певица опровергла сообщения о получении французского гражданства.
В мае появилась информация о том, что Земфира подала иск к Минюсту России и потребовала снять с неё статус иноагента.
* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.