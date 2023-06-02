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В Ташкенте отменили концерт Земфиры

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В Ташкенте отменили концерт певицы Земфиры* — по словам артистки, ей не удалось достичь договорённости с организаторами.
В Ташкенте отменили концерт Земфиры
  • РИА Новости

«Приносим извинения за то, что объявили концерт преждевременно, нам не удалось достичь договорённости с организаторами. Все средства за приобретённые ранее билеты будут возвращены», — сообщила она в своём Telegram-канале.

Ранее певица опровергла сообщения о получении французского гражданства.

В мае появилась информация о том, что Земфира подала иск к Минюсту России и потребовала снять с неё статус иноагента.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.

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