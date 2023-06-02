Крупнейший фестиваль России VK Fest запустил программу экологических инициатив к Всемирному дню окружающей среды, об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в Москве и Петербурге будет организован раздельный сбор мусора. Кроме того, на фестивале в Москве будет работать капшеринг от «VK Добра»: каждый неравнодушный к природе гость сможет купить за 250 рублей многоразовый брендированный стакан с символикой VK Fest, а у покупателей «добрых билетов» будет возможность получить его бесплатно.

Стаканы позволят наслаждаться музыкой и любимыми напитками, не загрязняя природу пластиком. После праздника их можно будет оставить себе как сувенир или сдать на переработку.

В парке Горького будут оборудованы точки для мытья стаканов, чтобы обеспечить гигиеничное многоразовое использование. Гости VK Fest смогут посетить экологический лекторий «VK Добра», где эксперты обсудят экопривычки жителей России.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила новую функцию на платформе бесплатных видеоконференций «VK Звонки» — сессионные залы.