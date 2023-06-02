Нутрициолог Тиханычева рекомендовала употреблять не более 300 граммов черешни в день

Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала о полезных свойствах черешни. По её словам, это низкокалорийный продукт.

«Черешня содержит много калия, а потому полезна при высоком артериальном давлении и уровне холестерина», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Тиханычева, в плодах черешни также много железа, антиоксидантов и биофлавоноидов.

Эксперт рекомендовала употреблять не более 300 г ягод в день.

«Также черешню нельзя употреблять людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ», — напомнила она.

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