VK Fest в 2023 году пройдёт в пяти городах России

VK Fest в 2023 году впервые пройдёт сразу в пяти российских городах.

Как сообщает «ПолитЭксперт», в 2023 году мероприятие состоится во Владивостоке, в Новосибирске, Санкт-Петербурге, пгт Сириус (Сочи) и Москве.

В Петербурге VK Fest пройдёт 1 и 2 июля в Парке 300-летия. Жителей и гостей города на Неве будет ждать большое количество музыки, мастер-классов, а также косплеи, игры и вкусная еда.

На фестивале в Петербурге выступят Hammali & Navai, Jah Khalib, Zivert, MOT, Dabro, «Иванушки International», Элджей, Iowa, «Три дня дождя», Антоха MC, Коста Лакоста, Тося Чайкина и ещё несколько десятков звёзд. Хедлайнерами станут Anna Asti и Jony.

Ранее сообщалось, что VK Fest впервые будет переведён на язык жестов.