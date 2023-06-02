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VK Fest в 2023 году пройдёт в пяти городах России

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VK Fest в 2023 году впервые пройдёт сразу в пяти российских городах.
VK Fest в 2023 году пройдёт в пяти городах России
  • РИА Новости

Как сообщает «ПолитЭксперт», в 2023 году мероприятие состоится во Владивостоке, в Новосибирске, Санкт-Петербурге, пгт Сириус (Сочи) и Москве.

В Петербурге VK Fest пройдёт 1 и 2 июля в Парке 300-летия. Жителей и гостей города на Неве будет ждать большое количество музыки, мастер-классов, а также косплеи, игры и вкусная еда.

На фестивале в Петербурге выступят Hammali & Navai, Jah Khalib, Zivert, MOT, Dabro, «Иванушки International», Элджей, Iowa, «Три дня дождя», Антоха MC, Коста Лакоста, Тося Чайкина и ещё несколько десятков звёзд. Хедлайнерами станут Anna Asti и Jony.

Ранее сообщалось, что VK Fest впервые будет переведён на язык жестов.

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