Штормовое предупреждение объявили в Омской области из-за жары +36 °С

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в ближайшие дни температура воздуха может достигнуть +36 °С. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В период с 2 по 6 июня ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10 градусов, уточнили синоптики.

Также по региону сохранится пятый класс горимости.

Наряду с этим стало известно, что в Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 3 и 4 июня, установится дождливая погода. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Осадки начнутся в пятницу и продолжатся в выходные. Воздух днём может прогреться до +27 °С.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в ряде регионов России в первой декаде июня ожидаются ночные заморозки.