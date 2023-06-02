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Госдума рассмотрит законопроект об устройстве зон отдыха на лесных территориях

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что в Госдуме рассмотрят законопроект о благоустройстве лесов.
Госдума рассмотрит законопроект об устройстве зон отдыха на лесных территориях
  • РИА Новости

Планируется разрешить строительство инфраструктуры в городских лесах: обустроить там велодорожки, установить лавочки, урны и прочие объекты, необходимые для комфортного отдыха.

Для этого необходимо разрешить строительство капитальных объектов в городских лесах и принять поправки в Лесной кодекс, сообщил Колунов в беседе с «Российской газетой».

«Соответствующий законопроект внесём в Госдуму в ближайшее время. При этом обязательно учтём уникальность экосистемы лесных территорий и необходимость бережного проведения работ», — отметил депутат.

Ранее «Радио 1» сообщало, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоялась в Московской области в мае.

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