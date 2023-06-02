Госдума рассмотрит законопроект об устройстве зон отдыха на лесных территориях
- РИА Новости
Планируется разрешить строительство инфраструктуры в городских лесах: обустроить там велодорожки, установить лавочки, урны и прочие объекты, необходимые для комфортного отдыха.
Для этого необходимо разрешить строительство капитальных объектов в городских лесах и принять поправки в Лесной кодекс, сообщил Колунов в беседе с «Российской газетой».
«Соответствующий законопроект внесём в Госдуму в ближайшее время. При этом обязательно учтём уникальность экосистемы лесных территорий и необходимость бережного проведения работ», — отметил депутат.
Ранее «Радио 1» сообщало, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоялась в Московской области в мае.