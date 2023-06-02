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Нутрициолог Генварская: пищевые привычки детей зависят от вкусовых предпочтений родителей

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Терапевт, нутрициолог Диана Генварская рассказала, почему дети любят вредную еду. По её словам, в таких блюдах, как правило, содержатся усилители вкуса.

«Всё, что содержит усилитель вкуса, они будут предпочитать», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила эксперт, пищевые привычки детей зависят от вкусовых предпочтений родителей.

«Дети не любят полезную еду, потому что родители не любят полезную еду. У детей, которые, например, выросли в семье вегетарианцев, совершенно другие вкусовые предпочтения. Им не понравится, если вы им дадите кусок мяса или сосиски с усилителями вкуса», — добавила Генварская.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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