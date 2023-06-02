Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гала-концерт «Дружба сквозь столетия» пройдёт в Ледовом дворце в Петербурге 3 июня

Короткая ссылка
Председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Вагиф Мамишев рассказал о планирующемся 3 июня гала-концерте «Дружба сквозь столетия» в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Как он заявил в беседе с «Петербургским дневником», данный концерт — один из вкладов в развитие взаимоотношений между Россией и Азербайджаном.

«Он будет посвящён сразу нескольким праздничным событиям: грядущему Дню России, 320-й годовщине образования нашего города, Дню независимости Азербайджанской Демократической Республики и 100-летию со дня рождения выдающегося советского и азербайджанского политического деятеля Гейдара Алиева», — рассказал Мамишев.

Он добавил, что в качестве гостей на концерт приглашены, в частности, ветераны войн, вооружённых сил и правоохранительных органов, родных и близких участников СВО. 

В концертной программе примут участие танцевальный ансамбль АЗНКА «Хазар», солист Мариинского театра Григорий Чернецов, солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета народная артистка Азербайджана Назакат Теймурова, популярные артисты азербайджанской эстрады Нихат Мелик, Шабнам Товузлу и Васиф Азимов, Ева Власова и дуэт Bahh tee & Turken.

Посетить концерт сможет любой желающий абсолютно бесплатно. Для того чтобы получить билет, нужно просто обратиться в кассу ДК имени Ленсовета.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить