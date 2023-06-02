Гала-концерт «Дружба сквозь столетия» пройдёт в Ледовом дворце в Петербурге 3 июня

Председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Вагиф Мамишев рассказал о планирующемся 3 июня гала-концерте «Дружба сквозь столетия» в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Как он заявил в беседе с «Петербургским дневником», данный концерт — один из вкладов в развитие взаимоотношений между Россией и Азербайджаном.

«Он будет посвящён сразу нескольким праздничным событиям: грядущему Дню России, 320-й годовщине образования нашего города, Дню независимости Азербайджанской Демократической Республики и 100-летию со дня рождения выдающегося советского и азербайджанского политического деятеля Гейдара Алиева», — рассказал Мамишев.

Он добавил, что в качестве гостей на концерт приглашены, в частности, ветераны войн, вооружённых сил и правоохранительных органов, родных и близких участников СВО.

В концертной программе примут участие танцевальный ансамбль АЗНКА «Хазар», солист Мариинского театра Григорий Чернецов, солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета народная артистка Азербайджана Назакат Теймурова, популярные артисты азербайджанской эстрады Нихат Мелик, Шабнам Товузлу и Васиф Азимов, Ева Власова и дуэт Bahh tee & Turken.

Посетить концерт сможет любой желающий абсолютно бесплатно. Для того чтобы получить билет, нужно просто обратиться в кассу ДК имени Ленсовета.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.