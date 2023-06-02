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Специалист Роспотребнадзора Карань: пик атак клещей приходится на июнь — июль

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань заявила, что клещи начинают сезон с середины или конца апреля, а в июне их активность достигает пиковых значений.
Специалист Роспотребнадзора Карань: пик атак клещей приходится на июнь — июль
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«У нас два основных переносчика клещевой инфекции — лесной и таёжный клещи. В центральных регионах лесной клещ выйдет на пиковые значения в середине июня. Если будет прохладно и дождливо, пик сдвинется на конец июня. К концу июля уже будет существенный спад», — сказала эксперт в беседе с НСН.

По её словам, основная масса укушенных и заболевших приходится на июнь — июль, а второй пик — это конец августа — сентябрь.

«Сейчас около 150 тыс. укушенных. Всего за сезон будет полмиллиона, которые обратятся только», — добавила Карань.

Ранее Антон Москаев, кандидат биологических наук, заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные репелленты.

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