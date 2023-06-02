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Три природных пожара ликвидировали в Тюменской области в течение суток

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В Тюменской области в минувший четверг, 1 июня, ликвидировали три лесных пожара площадью 13,8 га.
Три природных пожара ликвидировали в Тюменской области в течение суток
  • РИА Новости

По данным Департамента лесного комплекса Тюменской области, по состоянию на 08:00 2 июня в регионе действует девять природных пожаров, шесть из них локализовано, передаёт Тюменская область сегодня.

В тюменской и тобольской авиазонах на пятницу, 2 июня, установлен максимальный уровень пожарной опасности.

Наряду с этим стало известно, что в Свердловскую область вновь вернулся смог. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

«С 20:00 29 мая до 20:00 3 июня на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о неблагоприятных погодных условиях в Москве в пятницу, 2 июня.

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