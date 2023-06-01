В Москве 2 июня из-за грозы и шквалистого ветра объявлен «оранжевый» уровень опасности

Гидрометцентр России предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Москве в пятницу, 2 июня.

Как уточняет Интерфакс, в городе будет действовать предпоследний, «оранжевый», уровень погодной опасности из-за грозы с градом и шквалистого ветра.

С 13:00 до 21:00 ожидается гроза с градом и порывы ветра от 15 до 20 м/с.

Ранее URA.RU передавало, что, по данным Челябинского гидрометцентра, до 2 июня в области сохранится аномальная жара. Местами температура воздуха будет подниматься до +36 °С и выше.