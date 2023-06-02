Во Владивостоке в выходные ожидается пасмурная погода с дождями

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, что в предстоящие выходные во Владивостоке будет пасмурно, местами возможны дожди.

Во Владивостоке 3 и 4 июня ожидаются дожди разной степени интенсивности, сообщил специалист в беседе с vostokmedia.com.

В то же время в Башкирии с пятницы и до конца выходных установится очень жаркая погода, передаёт mkset.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

Так, в пятницу, 2 июня, днём воздух прогреется до +24…+29 °С, на юге — до +33 °С. Местами дожди и грозы со шквалистым ветром.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 июня, дневная температура в регионе может достигать +22…+27 °С, местами — +32 °С.

Ранее Гидрометцентр России предупреждал о неблагоприятных погодных условиях в Москве в пятницу, 2 июня.