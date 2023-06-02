Синоптик Цыганков спрогнозировал холодные выходные в Москве
- РИА Новости
«Сильно порадовать нечем. Числа до 10 июня такая погода будет — неустойчивая. Сегодня тепло, до +26 °С. Днём ждём прохождения холодного фронта. Ночью может быть гроза. Температура завтра понизится +14...+15 °С», — рассказал синоптик.
Он добавил, что в ночь на воскресенье в низких местах ожидаются заморозки и температура понизится до -1 °С.
«Днём потеплее, но тоже еще весенняя погода. Максимум до +18°С. На следующей неделе потеплеет», — добавил Цыганков.
Ранее гидрометцентр России предупредил о неблагоприятных погодных условиях в Москве в пятницу, 2 июня.