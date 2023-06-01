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#поэZиярусскоголета

Писатель Захар Прилепин стал финалистом премии «Большая книга»

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Российский писатель Захар Прилепин стал финалистом 18-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга», говорится в сообщении пресс-службы.
Писатель Захар Прилепин стал финалистом премии «Большая книга»
  • РИА Новости

Помимо Прилепина в шорт-лист премии вошли работы таких авторов, как Алексей Сальников, Евгений Водолазкин, Василий Авченко и других. Всего на приз претендуют 15 книг.

«Список финалистов 18-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга» удивит многих знатоков и любителей русской литературы своей обширностью: впервые за много лет в нём заявлено максимально возможное количество книг — 15», — цитирует РИА Новости председателя Литературной академии — жюри премии «Большая книга» Дмитрия Бака.

Победителей «Большой книги» наградят в ходе торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре 2023 года.

Ранее стало известно, что телеканал RT представит сборник «ПоэZия русского лета» на книжном фестивале «Красная площадь», который пройдёт 2—6 июня 2023 года в Москве.

 

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