Финал «Голоса» 2 июня покажут в прямом эфире на Первом канале
- РИА Новости
«Голос весны. Финал» 2 июня в 21:45 прямой эфир на Первом канале», — приводит сообщение телеканала РИА Новости.
Зрители будут выбирать победителя путём свободного голосования в прямом эфире.
В числе финалисток — Ирина Сыщикова, Эльмира Диваева, Виктория Соломахина и Людмила Серебрякова.
Ранее в Ливерпуле состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение».
Первое место заняла певица из Швеции Loreen, исполнившая композицию под названием Tattoo.
Серебро забрал финский рэпер Käärijä (Йере Пёухёнен), а бронза досталась израильской исполнительнице Ноа Кирель за песню Unicorn.