Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Финал «Голоса» 2 июня покажут в прямом эфире на Первом канале

Короткая ссылка
Финал шоу «Голос» пройдёт в прямом эфире на Первом канале 2 июня.
Финал «Голоса» 2 июня покажут в прямом эфире на Первом канале
  • РИА Новости

«Голос весны. Финал» 2 июня в 21:45 прямой эфир на Первом канале», — приводит сообщение телеканала РИА Новости.

Зрители будут выбирать победителя путём свободного голосования в прямом эфире.

В числе финалисток — Ирина Сыщикова, Эльмира Диваева, Виктория Соломахина и Людмила Серебрякова.

Ранее в Ливерпуле состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение».

Первое место заняла певица из Швеции Loreen, исполнившая композицию под названием Tattoo.

Серебро забрал финский рэпер Käärijä (Йере Пёухёнен), а бронза досталась израильской исполнительнице Ноа Кирель за песню Unicorn.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить