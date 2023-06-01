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На заседании Госсовета подвели итоги работы проекта «Чистая Арктика»

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Председатель комиссии Общественной платы России по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина на заседании Госсовета рассказала о достигнутых за два года работы результатах проекта «Чистая Арктика».
На заседании Госсовета подвели итоги работы проекта «Чистая Арктика»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ОП России.

«Люди приехали, чтобы сделать Арктику чистой. Проект «Чистая Арктика» уникален тем, что он сплачивает наше общество. Он может объединить нашу страну», — подчеркнула Шаройкина.

По её словам, за 60 тыс. часов 3 тыс. волонтёров смогли убрать мусор весом более 5 т на арктической территории площадью 235 га.

Идея проекта принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола Герою Труда России Геннадию Антохину.

Ранее телеканал «360» передавал, что на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК) вице-премьер России Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запустили акцию «Убери за собой» в 50 регионах. Субботники проводятся при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).

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