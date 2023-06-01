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Собянин рассказал о мероприятиях в честь Дня защиты детей 1 июня в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие мероприятия пройдут в столице по случаю Дня защиты детей 1 июня.
Собянин рассказал о мероприятиях в честь Дня защиты детей 1 июня в Москве
  • РИА Новости

По его словам, в Гончаровском парке организуют занятия по брейк-дансу и хип-хопу, пишет kp.ru со ссылкой на личный блог мэра.

В этнографической деревне Бибирево и в парке «Ходынское поле» пройдут уроки по капоэйре, а в парке «У Джамгаровского пруда» — мастер-классы по декоративно-прикладному искусству «Вместе с мамой».

Занятия с применением современных технологий проведут в парке «Фили», бесплатные уроки по английскому и китайскому языкам — в усадьбе Воронцово.

Ранее URA.RU сообщало, что в библиотеках Кургана 26 и 27 мая прошла акция «Библионочь-2023».

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