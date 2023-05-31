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Диетолог Соломатина назвала липовый мёд самым полезным

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Врач-диетолог Елена Соломатина выразила мнение, что липовый мёд — самый полезный. По её словам, он обладает жаропонижающим действием и может помочь при простуде.

«Также липовый мед — это хорошее болеутоляющее. Он снимает боль в мышцах и костях, когда ломит тело при болезни», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, липа хорошо успокаивает, поэтому после чая с липовым мёдом хорошо засыпается.

Также полезным Соломатина назвала акациевый мёд.

«В нём меньше всего сахара. Поэтому акациевый мёд не так вреден людям, у кого есть склонность к повышению глюкозы в крови. Но это не значит, что его можно есть ложками», — добавила эксперт.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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