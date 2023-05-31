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Июнь в Ульяновской области начнётся с дождя и грозы

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Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в Ульяновской области в начале лета.

Об этом сообщает mosaica.ru.

В ночь на четверг, 1 июня, ожидается облачная погода, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер западный, 9—14 м/с, при грозе порывы до 15—20 м/с.

Температура воздуха составит +11...+16 °С.

Днём осадки прекратятся, воздух прогреется до +21...+26 °С. Переменная облачность, ветер 7—12 м/с.

Тем временем в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности, передаёт progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, с 1 по 5 июня местами сохранится пожарная опасность пятого и четвёртого класса.

Ранее сообщалось, что в Западной Сибири ожидается аномальная жара до +37 °C.

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