В Западной Сибири ожидается аномальная жара до +37 °C
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В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение, везде сохраняется чрезвычайная и местами высокая пожароопасность.
Как уточняется, на Южном Урале уже установилась жара +32...36 °C. Власти Челябинской области запретили фурам выезжать на трассы «Урал» и «Иртыш».
Ранее URA.RU сообщило, что, по данным Челябинского гидрометцентра, до 2 июня в области сохранится аномальная жара. Местами температура воздуха будет подниматься до +36 °С и выше.