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В Западной Сибири ожидается аномальная жара до +37 °C

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В Западную Сибирь в начале июля придёт аномальная жара, синоптики прогнозируют до +37 °C, сообщает ОТР. Речь идёт об Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях.
В Западной Сибири ожидается аномальная жара до +37 °C
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение, везде сохраняется чрезвычайная и местами высокая пожароопасность.

Как уточняется, на Южном Урале уже установилась жара +32...36 °C. Власти Челябинской области запретили фурам выезжать на трассы «Урал» и «Иртыш».

Ранее URA.RU сообщило, что, по данным Челябинского гидрометцентра, до 2 июня в области сохранится аномальная жара. Местами температура воздуха будет подниматься до +36 °С и выше.

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