Диетолог Егорова посоветовала завести книгу переедания для борьбы с лишним весом

Диетолог Анастасия Егорова рассказала об упражнениях, которые помогут не переедать. В частности, она посоветовала делать паузу после того, как съедена половина порции.

В беседе с сайтом kp.ru эксперт пояснила, что в этот момент нужно задать себе вопрос, хочется ли ещё есть. Если да, то можно съесть половину от оставшегося и снова сделать перерыв и подумать.

Также желательно завести книгу переедания. Как только появится внеурочный приступ голода, нужно записать, что именно на него толкнуло.

«Помимо чувств голода и сытости, наше питание контролируют привычки. Они пронизывают всю нашу жизнь, как правило, их довольно много», — пояснила Егорова.

По её словам, не стоит пропускать первый приём пищи. Кроме того, желательно отказаться от блюд, жаренных в масле, а также от копчёностей и готовых полуфабрикатов. Не рекомендуется есть «за компанию», если нет аппетита.

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