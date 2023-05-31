Центр национальных конных традиций на ВДНХ откроет летний сезон 3—4 июня

Центр национальных конных традиций на ВДНХ проведёт ряд мероприятий в честь открытия летнего сезона 3—4 июня.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В рамках торжественных мероприятий запланированы выступления коллективов и команд в разных видах конного спорта.

В частности, организаторы представят программу «О, спорт, ты — мир!», в ходе которой состоятся показательные выступления в дисциплинах Олимпийских игр.

Ещё одна программа получила название «Дружба народов!». Её гостям расскажут о конных традициях. Также выступят всадники Кремлёвской школы верховой езды, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что музей во Дворце госуслуг на ВДНХ в Москве принял около 250 тыс. человек за всё время работы.